Fortaleza negocia renovações contratuais com João Ricardo e Bruno Pacheco

O arqueiro de 35 anos é quem está mais próximo de assinar a prorrogação. Em grande fase e titular absoluto do time, o camisa 1 sinalizou sua vontade de permanecer na equipe e a tendência é que os detalhes finais sejam ajustados em breve. No atual contrato do atleta, há, inclusive, uma cláusula de renovação por mais um ano.

Visando a temporada de 2025, o Fortaleza abriu negociações para renovar os contratos do goleiro João Ricardo e do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, apurou o Esportes O POVO . Ambos os atletas são vistos de forma positiva no Pici e deverão prorrogar seus vínculos com o clube.

Destaque tricolor, o lateral-esquerdo também deve ter ativada a cláusula de renovação por mais um ano. Atualmente, as partes discutem tempo de contrato e outras questões burocráticas. Assim como João, Pacheco deseja seguir no clube e o clima é de otimismo quanto à permanência do defensor para 2025.



No Leão do Pici desde o início de 2023, João Ricardo acumula 93 partidas pelo clube, enquanto Bruno Pacheco soma 86. Ambos levantaram os títulos do Campeonato Cearense de 2023 e da Copa do Nordeste de 2024, além de serem peças cruciais na campanha do vice-campeonato da Sul-Americana de 2023.