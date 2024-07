Fortaleza negocia contratação por empréstimo do lateral-direito Andrés Herrera, do River Plate

Andrés Herra está no River Plate desde 2022 Crédito: Divulgação / River Plate

O Fortaleza negocia a contratação por empréstimo do lateral-direito Andrés Herrera, do River Plate. A equipe cearense enviou proposta ao clube argentino para ter o defensor de 25 anos por uma temporada, com opção de compra ao término do vínculo. O 'El Millonario' detém 70% dos direitos do atleta. A informação é do jornalista Pablo Sager, da Rádio D Sports, da Argentina, e confirmada pelo Esportes O POVO. Revelado no San Lorenzo, Herrera chegou ao River Plate em 2022. Em fevereiro de 2024, renovou o vínculo até dezembro de 2026. Pelo clube, disputou 80 partidas, registrando três gols e quatro assistências. Em 2024, são 20 partidas disputadas, tendo entrado em campo pela última vez há quase dois meses, no empate por 1 a 1 contra o Temperley, pela Copa da Argentina, no dia 21 de maio.