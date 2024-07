Pochettino coloca final da Sula e G-4 do Brasileirão como objetivos do Fortaleza para 2024

Destaque do Leão, meia argentino concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO e comentou sobre os objetivos do clube para o restante da temporada

"O objetivo do clube é sempre terminar da melhor maneira, no mais alto possível, no máximo que possa chegar. Eu, pessoalmente, e creio que o grupo também, queremos jogar outra final da Sul-Americana, ter uma revanche, obviamente, mas é um campeonato muito difícil, todos sabem", disse.

Vice-campeão da Copa Sul-Americana de 2023 , o Fortaleza quer disputar o título continental mais uma vez nesta temporada. Isso é o que afirmou o meia Tomás Pochettino em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO . De acordo com ele, todo o elenco tricolor quer uma "revanche" da decisão do ano passado.

Em seguida, o camisa 7 do Leão do Pici reforçou o desejo do time em voltar a disputar a final da Sula e ainda revelou que o objetivo geral é deixar a equipe entre os quatro primeiros colocados na Série A do Campeonato Brasileiro.

"O objetivo é chegar à final da Sul-Americana e o objetivo no Brasileirão é ficar no G-4 e tentar vaga na Copa Libertadores. É isso que eu penso. Temos que pensar para chegar ao mais alto, e não ficar em um pensamento medíocre de ficar entre os dez primeiros (colocados da Série A). Não, isso não passa pela cabeça dos jogadores."

Momento marcante no Leão

Questionado sobre o momento mais especial no Fortaleza, Pochettino foi claro em afirmar que a final da Copa Sul-Americana de 2023 ocupa esse lugar. Em sua resposta, ele lamentou a derrota nos pênaltis para a LDU, mas ressaltou o sentimento de felicidade de ter disputado a decisão pelo Tricolor do Pici.