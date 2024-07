Pochettino e Lucero participaram de 46% dos gols do Fortaleza em 2024; veja números

Juntos, 'Poche' e 'El Gato' registram 40 participações em gols. São 24 tentos e 16 assistências no período. Lucero é o artilheiro do Leão, tendo marcado 21 vezes, enquanto Pochettino é o líder de passes para gols, com 12

O meio-campista Tomás Pochettino e o atacante Juan Martín Lucero estão entre os protagonistas do Fortaleza em 2024. A fase vivida pelo clube, inclusive, passa muito pelo brilhantismo dos argentinos, que contribuem com gols e assistências. No ano, a dupla participou de 46% dos tentos do Tricolor do Pici.

Juntos, 'Poche' e 'El Gato' registram 40 participações em gols. São 24 tentos e 16 assistências no período, só que o meio-campista assistiu cinco vezes o centroavante, ou seja, registrando apenas uma participação. Lucero é o artilheiro do Leão, tendo marcado 21 vezes, enquanto Pochettino é o líder de passes para gols, com 12.

Em 2024, o Fortaleza marcou 76 vezes. Destes, 16 gols foram marcados no Brasileirão, com 11 participações dos argentinos (68,7%). Ao todo, pela competição nacional, Lucero registra oito (7G + 1A), enquanto Pochettino contabiliza seis (1G + 5A).