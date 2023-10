Jogadores do Fortaleza são aplaudidos por torcedores após vice da Sul-Americana

Os torcedores do Fortaleza presentes no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU), neste sábado, 28, aplaudiram os atletas após o vice-campeonato da Copa Sul-Americana 2023. Diante de quase 8 mil tricolores, a equipe de Juan Pablo Vojvoda adiou o sonho do inédito título continental ao perder nos pênaltis para a LDU, do Equador.

Durante a entrega das medalhas de prata, torcedores, que antes da partida realizaram um mosaico com a sigla “FEC”, referente a Fortaleza Esporte Clube, deram total apoio para o histórico time que representou o nordeste na final da Copa Sul-Americana pela primeira vez na história.

Na fila para o recebimento da medalha, os atletas ainda foram aplaudidos pelos jogadores da LDU.