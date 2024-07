Pochettino figura como líder de assistências do Campeonato Brasileiro em 2024

Mantendo-se como um dos destaques do Fortaleza em 2024, o meia Tomás Pochettino alcançou mais uma assistência na noite desta quinta-feira, 11, na vitória sobre o Flamengo, no Rio de Janeiro. Com isso, o argentino assumiu a liderança no ranking de assistências do Campeonato Brasileiro ao lado de Pedro, do Rubro-Negro carioca, e Jean Lucas, do Bahia.

Vivendo fase de grande destaque, o camisa sete do escrete vermelho-azul-e-branco registrou quatro das cinco assistências nos últimos cinco jogos do Fortaleza. Na temporada, Pochettino registra seu ano com mais passes para gols desde o início da carreira profissional, superando 2023, quando já havia superado seu recorde pessoal anterior. Ao todo, são 12 assistências em 38 jogos, contribuindo ainda com três gols.

Ainda no Campeonato Brasileiro, conforme registrado no banco de dados do site de scout SofaScore, Tomás Pochettino tem a terceira melhor média de passes decisivos por jogo, quesito no qual o meia bateu o recorde histórico da competição, registrando 10 contra o Fluminense.