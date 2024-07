Pochettino registrou quatro assistências nos últimos cinco jogos do Fortaleza

Na Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive, o argentino de 28 anos divide o posto de 'garçom' com Pedro, do Flamengo, e Jean Lucas, do Bahia. Os três registram cinco assistências

O meio-campista Tomás Pochettino teve mais uma atuação decisiva com a camisa do Fortaleza. No Maracanã, diante do Flamengo, o camisa 7 assistiu Juan Martín Lucero para o 'El Gato' assinalar o gol da vitória leonina.

Com a assistência registrada no Rio de Janeiro, Pochettino alcançou quatro passes para gols nas últimas cinco partidas. O meio-campista assistiu os companheiros contra Atlético-MG, Juventude, Fluminense e Flamengo, tendo passado em branco somente na derrota para o Vasco.

Na Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive, o argentino de 28 anos divide o posto de 'garçom' com Pedro, do Flamengo, e Jean Lucas, do Bahia. Os três registram cinco assistências.