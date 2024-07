Fortaleza pode ter seis desfalques e dois retornos para partida contra Fluminense

Para começar, o treinador argentino não terá a presença de Hércules, expulso no último confronto contra o outra equipe carioca, o Vasco

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá que fazer, mais uma vez, mudanças na equipe titular do Fortaleza para o próximo duelo, diante do Fluminense, neste domingo, 7, na Arena Castelão, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão Série A.

Para começar, o treinador argentino não terá a presença de Hércules, expulso no último confronto contra o outra equipe carioca, o Vasco, na última rodada do campeonato. Sendo assim, o jogador que vinha sendo figurinha carimbada na escalação inicial de Vojvoda dará lugar a outro meio-campista.

Para a vaga do jovem volante, o comandante tricolor tem algumas opções, como Matheus Rossetto, que retornou de lesão, Lucas Sasha e Kauan. Outros volantes do elenco, Martinez e Zé Welison, estão no departamento médico e devem seguir como desfalques para este duelo de domingo.