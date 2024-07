Hércules é expulso pela primeira vez no Fortaleza e será desfalque contra Fluminense

O volante Hércules, do Fortaleza, será desfalque do Tricolor do Pici no duelo diante do Fluminense-RJ, neste domingo, 7, às 16 horas, na Arena Castelão. O camisa 35 foi expulso pela primeira vez em sua carreira profissional na derrota por 2 a 0 frente ao Vasco, nessa última quarta-feira, 3, pelo Brasileirão.

O lance ocorreu aos 39 minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque vascaíno, o atleta do Leão aplicou um carrinho frontal no atacante Adson, para interromper a jogada. No entanto, por ter sido de forma desproporcional, o árbitro Matheus Delgado Candançan mostrou o vermelho diretamente.