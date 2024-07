Adversário do Fortaleza, Fluminense poderá ter até nove desfalques para encarar o Leão

Após o Fluminense ter empatado diante do Internacional, em jogo ocorrido nessa quinta-feira, 4, a lista de desfalques do Tricolor Carioca para enfrentar o Fortaleza aumentou. O Leão do Pici recebe o Fluminense neste domingo, 7, às 16 horas, na Arena Castelão, em partida válida pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão.

Na partida da última noite, o clube comandado por Mano Menezes somou mais dois nomes à lista de desfalques: o meia André e o zagueiro Diogo Barbosa. Ambos os jogadores cumprem suspensão após terem recebido o terceiro cartão amarelo contra o Colorado.