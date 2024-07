Contra o Vasco, Fortaleza teve menor número de finalizações das últimas quatro partidas

Diante do Gigante da Colina, o Leão de Aço voltou a encerrar uma partida pela Série A sem balançar as redes. A última partida sem marcar havia sido contra o Cuiabá, na derrota por 5 a 0, no dia 16 de junho

O Fortaleza registrou o menor número de finalizações das últimas quatro partidas na derrota por 2 a 0 para o Vasco nesta quarta-feira, 3, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro–RJ, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em 90 minutos, o Tricolor do Pici finalizou 10 vezes.

Desde então, havia marcado contra Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras e Juventude. Neste período, finalizou 57 vezes, com uma média de 14,2 finalizações por partida. Foram 13 contra o Tricolor Gaúcho, 13 contra o Galo, 12 contra o Verdão e 19 contra o Papo.