Vojvoda aponta falhas do Fortaleza e comenta expulsão de Hércules: "Foi determinante"

Após ser derrotado por 2 a 0 diante do Vasco, no São Januário, o Fortaleza caiu para a nona posição na tabela da Série A, além de ver encerrada a sequência de quatro jogos de invencibilidade. Sobre a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda reconheceu os erros defensivos e táticos do Leão que fizeram o time mandante ficar com a vantagem.

“Em uma competição tão igual como é o Brasileirão competindo 11 contra 11, quando você perde um jogador fica em muita desvantagem. Acho que foi determinante a expulsão, mas também considero que faltando tão pouco para o primeiro tempo cometemos um erro de posicionamento tático e o Vasco conseguiu abrir o placar a partir desse desajuste”, comentou o técnico tricolor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além dos descuidos do Leão, o comandante chamou a atenção para a importância da expulsão de Hércules no resultado da partida. Após o lance de cartão vermelho no fim do primeiro tempo, o Vasco abriu o placar com gol de Mateus Carvalho. Reconhecendo a expulsão como justa, Vojvoda reafirmou a necessidade de focar em ajustar o time leonino.