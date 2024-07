Fortaleza tem apenas 27% de aproveitamento atuando fora de casa na Série A

Ao todo, são três derrotas, dois empates e apenas uma vitória fora de casa. No recorte, o time sofreu dez gols e marcou somente três

Até o momento, o time tricolor disputou seis partidas como visitante no certame e acumula um aproveitamento de 27%. Ao todo, são três derrotas, dois empates e apenas uma vitória - conquistada na estreia, quando bateu o São Paulo no Morumbis por 2 a 1 .

O Fortaleza voltou a ter um resultado frustrante atuando como visitante na Série A. Nesta quarta-feira, 3, o Leão do Pici foi superado pelo Vasco por 2 a 0 em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), e segue tendo uma campanha irregular fora de casa na competição nacional.

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda, inclusive, sofreu nove gols nos últimos quatro duelos fora dos seus domínios pela Série A. Neste recorte, está presente a goleada por 5 a 0 sofrida para o Cuiabá, na nona rodada da competição.

Nono colocado com 20 pontos, o Fortaleza volta a campo no domingo, 7, diante do Fluminense, às 16 horas (de Brasília). A partida será disputada na Arena Castelão.