Com um a menos, Fortaleza é derrotado pelo Vasco por 2 a 0 pela Série A

A sequência positiva do Fortaleza na Série A chegou ao fim nesta quarta-feira, 3. Em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), o time tricolor foi superado pelo Vasco por 2 a 0 em partida da 14ª rodada da competição nacional. Os gols foram marcados por Mateus Carvalho e Vegetti. O Leão teve Hércules expulso ainda no primeiro tempo.

Com o resultado negativo, a equipe leonina cai para a nona posição com 20 pontos somados. O próximo compromisso do time será no domingo, 7, diante do Fluminense, no Castelão.

Vasco 2x0 Fortaleza: o jogo

Atuando fora de casa, o Tricolor de Aço não conseguiu se impor nos minutos iniciais e viu o Cruzmaltino tomas as rédeas do duelo. Com maior posse de bola, os cariocas criaram melhores jogadas e chegaram a oferecer perigo com Veggeti em bolas cruzadas na área.