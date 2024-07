Tinga questiona primeiro gol do Vasco e ironiza VAR: "Se fosse assim para todos seria mais fácil"

Tricolor do Pici foi superado em 2 a 0 pelo Vasco em São Januário nesta quarta-feira, 3, pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão

O Fortaleza não logrou êxito na tentativa de se aproximar do G-6 da Série A do Brasileirão ao ser derrotado na noite desta quarta-feira, 3, em 2 a 0 pelo Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro. Na saída de campo, o lateral Tinga lamentou o revés, que foi disputado em boa parte com um atleta tricolor a menos após a expulsão de Hércules e questionou a atuação da arbitragem no jogo.

O lance do qual o atleta do Leão ficou na bronca foi uma possível falta sofrida por Pochettino no início na jogada do primeiro gol cruzmaltino. Além de avaliar como falta na jogada, Tinga também ironizou o fato do árbitro ter pontuado que o lance foi anulado ainda em circulação pelo VAR.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Começo de jogo a gente teve oportunidade, o Vasco teve. No 11 contra 11 é muito difícil ganhar da gente. Na maioria das derrotas a gente teve um jogador a menos e isso conta muito. Campeonato Brasileiro é muito intenso e com um jogador a menos é dificil de controlar o jogo. Infelizmente a gente tomou um gol ali que ao meu ver foi falta, vai ter discussão que não e que sim e não adianta. O árbitro falou que o VAR analisou durante o lance do gol. É inacreditável, mas espero que seja assim todos os lances. Se fosse assim seria maravilhoso pois rapidinho já resolve, já veria o que tá acontecendo no jogo e se fosse assim igual para todos seria mais fácil", acentuou ele, que finalizou a fala salientando que agora a equipe deve transferir as atenções para a próxima rodada, quando recebe o Fluminense no domingo, 7, às 16 horas, na Arena Castelão.