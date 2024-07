Titi exalta 200 jogos pelo Fortaleza: "Espero continuar fazendo essa linda história"

Titi recebe homenagem pelos 200 jogos no Fortaleza Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Nesta segunda-feira, 1º, o jogador ainda recebeu uma camisa com o número "200" em forma de homenagem pelo feito. Desde 2021 no clube, ele acumula três títulos de Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e dois da Copa do Nordeste (2022 e 2024), além de um vice-campeonato da Sul-Americana em 2023.