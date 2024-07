Fortaleza disputará sequência de três jogos contra cariocas pela Série A

Após a vitória por 2 a 1 diante do Juventude no último domingo, o Fortaleza entrou na primeira parte da tabela do Brasileirão, onde hoje ocupa a 8ª colocação com 20 pontos. Nos próximos jogos, em que buscará se aproximar do G-6, o Leão irá jogar, sequencialmente, contra três equipes cariocas.

Na 14ª rodada da Série A, o Tricolor do Pici irá até São Januário, na Cidade Maravilhosa, onde enfrenta o Vasco. A partida irá ocorrer nesta quarta-feira, 3, às 20 horas.

Em seguida, o duelo será em casa, na Arena Castelão, onde o grupo comandado por Vojvoda irá receber o Fluminense no próximo domingo, 7, às 16 horas, na Arena Castelão. E pela 16ª rodada, o Leão voltará a solo carioca, onde enfrentará o Flamengo no dia 11 de julho, quinta-feira, às 20 horas, no Maracanã.