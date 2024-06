Zagueiro Titi completa 200 jogos defendendo o Fortaleza

Aos 36 anos, o jogador se consolidou no Leão do Pici com títulos e boas atuações

O zagueiro Titi atingiu a marca de 200 jogos com a camisa do Fortaleza na noite deste domingo, 30, durante a vitória por 2 a 1 contra o Juventude pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Um dos pilares da equipe tricolro desde sua chegada em 2021, o jogador de 36 anos se consolidou no Leão do Pici onde acumula boas atuações e títulos.

Profissional desde 2007, quando estreou pelo Internacional, Titi tem passagens por clubes como Náutico, Vasco e Bahia antes de se transferir para a Turquia em 2015, quando passou a defender o Göztepe. Por lá, ficou até 2021, quando foi contratado pelo Fortaleza, equipe em que atua desde então.

Desde sua chegada ao Tricolor do Pici, Titi já contribuiu significativamente para a equipe, participando das conquistas de três títulos consecutivos do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023), além de duas Copas do Nordeste (2022 e 2024). O zagueiro também foi peça fundamental na histórica campanha que levou o Tricolor de Aço ao vice da Copa Sul-Americana de 2023.