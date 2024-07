Lucero está a seis gols de superar melhor temporada da carreira; veja números

Em 2024, o 'El Gato' ainda pode atuar em, no mínimo, 28 oportunidades. A média de gols de Lucero é de um tento a cada duas partidas

Em 2024, o 'El Gato' ainda pode atuar em, no mínimo, 28 oportunidades. A média de gols de Lucero é de um tento a cada duas partidas.

A temporada mais goleadora de Lucero foi registrada em 2022, pelo Colo-Colo, e em 2023, pelo Fortaleza, quando assinalou 24 gols. Com os 19 marcados no ano, está a seis de ultrapassar a marca.

O centroavante Juan Martín Lucero, do Fortaleza , está próximo de superar a temporada mais artilheira da carreira. Diante do Juventude, na vitória por 2 a 1 , marcou o 19° gol em 2024. Ao todo, o argentino de 32 anos disputou 38 partidas.

Nas últimas três partidas, o argentino marcou quatro vezes: um contra Grêmio e Juventude e duas contra o Palmeiras.

Destaque entre os estrangeiros da Série A

A fase artilheira de Juan Martín Lucero pelo Fortaleza também o coloca como o estrangeiro com mais participações em gols entre os atletas que atuam — ou atuaram — por clubes da Série A do Campeonato Brasileiro nas últimas duas temporadas. Desde que chegou ao Leão do Pici, o argentino contribuiu em 54 tentos, registrando 43 gols e 11 assistências, em 101 partidas.