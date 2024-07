Fortaleza mantém invencibilidade como mandante na Série A

Com a vitória de 2 a 1 diante do Juventude, o Fortaleza segue mantendo a invencibilidade como mandante na Série A do Brasileirão, junto a times como Cruzeiro e Bahia. Em sete partidas atuando em casa, o Leão do Pici soma quatro vitórias e três empates, totalizando 71% de aproveitamento em jogos com o mando de campo.

Apesar do bom desempenho como mandante na atual temporada, o Fortaleza encontra o desafio de tentar fazer uma campanha igualmente regular como visitante para se manter estável na briga pelo G-6. Fora de casa, o Leão conta com duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória, somando 33% de aproveitamento.