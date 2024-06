Decisivo em vitória contra o Palmeiras, Lucero completa 100 jogos pelo Fortaleza

Artilheiro, o camisa 9 argentino soma 42 gols e 11 assistências pelo clube do Pici no recorte

O atacante Juan Martín Lucero, do Fortaleza, teve uma noite iluminada nesta quarta-feira, 26, diante do Palmeiras. Além de marcar dois gols da vitória por 3 a 0 do time tricolor, o argentino ainda chegou ao seu jogo de número 100 com a camisa leonina.

Decisivo e artilheiro, ele soma 42 gols e 11 assistências pelo clube no recorte. No Leão do Pici, o camisa 9 conquistou os títulos do Campeonato Cearense (2023) e da Copa do Nordeste (2024), além de fazer parte da campanha que deu o vice-campeonato ao time na Copa Sul-Americana de 2023.