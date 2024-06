CBF divulga data de jogos do Fortaleza pelas quartas do Brasileirão Feminino A2

Leoas do Pici vão em busca do acesso diante do Juventude. Primeiro jogo será disputado no CT Ribamar Bezerra e segunda partida ocorrerá no Rio Grande do Sul

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira, 25, o calendário dos jogos das quartas de final do Brasileirão Feminino A2 de 2024. Classificado após vitória diante do Uda-AL, o Fortaleza enfrenta o Juventude por uma vaga nas semifinais do certame nacional — e consequentemente na busca pelo acesso à Série A1.

O jogo de ida irá ocorrer neste domingo, 30, às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. Já o jogo de volta ocorre no dia 8 de julho, segunda-feira, às 19 horas, no estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul.

O Fortaleza chega ao mata-mata da competição com quatro vitórias e três derrotas em sete jogos disputados, com 21 gols marcados e nove tomados. A artilheira do torneio faz parte do elenco tricolor, tendo ela, Bea, marcado nove tentos até aqui. O Juventude chega para os jogos decisivos com o mesmo número de vitórias e derrotas, mas com 11 gols marcados e sete tomados.