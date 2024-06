Pochettino recebe terceiro cartão amarelo e desfalca Fortaleza contra o Palmeiras

O meia argentino foi punido com amarelo na partida contra o Atlético-MG, na noite deste domingo, 23.

Para a partida, além de Pochettino, Kervin e Calebe (dúvida), a comissão técnica do escrete vermelho-azul-e-branco também não contará com Kuscevic, que também está na Copa América (pelo Chile); Breno Lopes, por estar emprestado ao Fortaleza pelo Palmeiras; Dudu, Rosseto, Moisés e Marinho, que tratam de lesões.

A suspensão é a primeira de Pochettino no Campeonato Brasileiro, já que em 2023 recebeu apenas duas advertências por cartões amarelos nos 35 jogos que disputou pelo Fortaleza.

Em 2024, Pochettino já participou diretamente de 12 gols com a camisa tricolor, balançando as redes em três oportunidades e contribuindo com nove assistências.