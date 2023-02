Fortaleza oficializa contratação de Calebe até dezembro de 2026

O Leão do Pici confirmou a contratação do meia de 22 anos até o fim de 2026. A equipe cearense desembolsou R$ 6 milhões para adquirir 50% dos direitos junto ao Atlético-MG

Horas depois do Atlético-MG confirmar a venda de Calebe ao Fortaleza, o clube cearense oficializou a chegada do meia. Nesta quarta-feira, 8, o Tricolor do Pici anunciou a contratação do jovem de 22 anos até 31 de dezembro de 2026.

Na transação, o escrete vermelho-azul-e-branco adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta por R$ 6 milhões. O montante será pago em quatro parcelas semestrais ao Atlético-MG.

Sobre o assunto Calebe iguala Renato Kayzer como maior aquisição do Fortaleza

Vojvoda cita desatenção do Fortaleza em derrota, mas pondera: "Resultado não muda comportamento"

Tinga cita desatenção e ameniza derrota no Clássico: "Não vale título"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz rasgou elogios ao novo contratado do clube, além de comentar sobre a utilização dele dentro de campo: “É um atleta jovem de muita qualidade e vem de uma boa base. Foi contratado para jogar como meio-campista, um meia de articulação.”

“Estamos fazendo um investimento de R$ 6 milhões por 50% dele, pagos em quatro parcelas semestrais. Entendemos que é um jogador de boa dinâmica, de boa técnica, com possibilidade de retorno esportivo e financeiro”, completou Marcelo Paz.

Para finalizar, Marcelo Paz afirmou que Calebe é bem avaliado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. O diretor revelou que o comandante argentino já observava o meia desde a última temporada.

“Um atleta que foi muito bem avaliado pelo Vojvoda, que observava esse jogador desde do ano passado e tinha pego informações com pessoas que trabalharam com o atleta. Vem preencher uma necessidade do clube para as competições do ano inteiro, são cinco competições.”

Tags