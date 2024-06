Diretor financeiro do Fortaleza é eleito ‘Melhor Executivo de Finanças’ do futebol brasileiro

Na última sexta-feira, 14, durante a Conferência Nacional de Futebol (Conafut) 2024, Eduardo Moreira, diretor financeiro do Fortaleza, foi premiado como o ‘Melhor Executivo de Finanças’ de um clube de futebol do Brasil.

Desde 2020 no time tricolor, o profissional celebrou o feito e afirmou que o título se deve a um trabalho coletivo dentro do Leão do Pici. Na premiação, Marcelo Paz também foi eleito como o 'Melhor CEO' do futebol nacional.



"Estou extremamente feliz por receber este reconhecimento nacional. Ser escolhido em meio a tantos profissionais de excelente calibre é uma grande conquista. Este prêmio é o resultado do trabalho coletivo de muitas pessoas dentro do Fortaleza", disse.

Além do cargo que ocupa no Tricolor, Eduardo Moreira também é o idealizador e fundador da Expansão Coaching, uma empresa dedicada ao treinamento e desenvolvimento humano desde 2015.