Adversário do Fortaleza, Grêmio não vence o Leão fora de casa há doze anos

Após sofrer uma histórica goleada diante do Cuiabá no último domingo, 16, o Fortaleza volta a campo pela Série A do Brasileirão. Jogando pela décima rodada, o Leão do Pici receberá o Grêmio na Arena Castelão às 20 horas desta quarta-feira, 19.

Apesar de contar com a maior parte das vitórias no histórico do confronto, o Grêmio terá que derrubar um longo tabu na Arena Castelão. O Imortal não vence o tricolor cearense em casa há 12 anos, tendo sido a última vitória em 2012, pelas oitavas da Copa do Brasil.

Se enfrentando pela 21ª vez na história, as equipes chegam para o confronto em um momento delicado. Ambas enfrentam uma situação incômoda no Brasileirão. Sem vencer há quatro partidas, o Imortal figura na zona de rebaixamento há duas rodadas com apenas seis pontos somados.