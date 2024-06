"Sem SAF, provavelmente, o Fortaleza perderia o Marcelo Paz", admite Geraldo Luciano

No bate-papo, Geraldo Luciano revelou, ainda, que executivo do Fortaleza recebe um salário de R$ 130 mil

O ex-presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, Geraldo Luciano, concedeu entrevista de forma exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, na Rádio O POVO CBN, neste sábado, 15. O dirigente comentou sobre a situação da SAF leonina e do CEO, Marcelo Paz.

Perguntado sobre os benefícios do novo momento do clube, Geraldo foi direto e deixou claro que caso o Tricolor do Pici tivesse seguido apenas como associação, dificilmente, Paz teria seguido. "Sem SAF, muito provavelmente, estaria perdendo (o Marcelo Paz). Porque, quando criamos a SAF, a gente pôde pagar ao Marcelo uma condição bem melhor, que era justo".