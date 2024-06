Fortaleza visita vice-lanterna Cuiabá em busca de constância na Série A

Dois dias após ser derrotado pelo Bahia na Arena Fonte Nova, o Fortaleza volta a atuar fora de casa pela Série A. Neste domingo, 16, o Tricolor do Pici vai até a Arena Pantanal, em Mato Grosso, onde irá enfrentar, às 18h30min (horário de Brasília), o Cuiabá, pela 9ª rodada do certame nacional.

O embate marca duas lutas distintas. Enquanto o Leão, com dez pontos conquistados, vai em busca do terceiro triunfo na competição para se aproximar da briga pelo G-6, o Dourado quer os três pontos para sair da zona de rebaixamento, onde ocupa a penúltima colocação, com apenas quatro pontos somados.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para alcançar o objetivo, o Fortaleza terá que melhorar os números no Brasileirão e também superar as próprias atuações como visitante diante do Cuiabá. Após o revés contra o Esquadrão de Aço na rodada passada, o Tricolor do Pici acumula estatísticas negativas no torneio, com baixa posse bola, menor número de passes certos e segundo maior índice de chances claras de gol perdidas, de acordo com o site de dados SofaScore. Para completar, o ataque anotou apenas seis gols em sete partidas.