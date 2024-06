Kervin tem convocação para a Copa América confirmada e receberá bônus do Fortaleza

A seleção venezuelana divulgou, na tarde deste sábado, 15, a lista final dos atletas convocados para a Copa América. Integrando o plantel desde a pré-lista, o meia Kervin Andrade, do Fortaleza, foi confirmado entre os 26 selecionados. Com isso, o atleta receberá um bônus previsto em seu contrato definitivo com o Leão do Pici, conforme adiantou o Esportes O POVO.

O jovem está treinando com a seleção nos Estados Unidos e tem estreia marcada para o dia 22 de junho, contra o Equador. Ao lado de Benjamin Kuscevic, seu companheiro de clube que defenderá a seleção chilena, Kervin é o primeiro jogador a participar da competição atuando em um clube cearense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O meio-campista de 18 anos possui uma cláusula de bonificação, prevista no contrato que assinou com o Fortaleza no início de março, que será ativada agora com a convocação. Fora esta, com valor ainda mantido em sigilo, possui também metas coletivas, ou seja, de objetivos atingidos pelo plantel tricolor durante a temporada.