Ex-presidente do Conselho da SAF do Fortaleza revela salário e multa rescisória de Marcelo Paz

Nesta última semana, Paz teve seu nome vinculado ao Corinthians, para assumir o cargo de CEO do clube paulista. Porém, acabou permanecendo no Pici

Em entrevista exclusiva, concedida ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, neste sábado, 15, o ex-presidente do Conselho de Administração da SAF do Fortaleza, Geraldo Luciano, abriu o jogo e revelou o salário do CEO tricolor, Marcelo Paz, além da multa rescisória que tem caso o dirigente deixe a agremiação.

"O salário do Marcelo Paz, hoje, é R$ 130 mil . Além disso, ele tem, com muita justiça, premiação de toda conquista que o Fortaleza tenha. Não teve no Campeonato Cearense, mas ganhamos a Copa do Nordeste e ele teve premiação por isso. Tudo seguindo a meritocracia e com muita transparência. Não tem nada de caixa preta", afirmou Geraldo.