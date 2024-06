Marcelo Paz é eleito melhor CEO de clube de futebol do Brasil pela Conafut

Tricolor do Pici também foi agraciado com o troféu de melhor executivo de finanças, com Eduardo Moreira

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz foi eleito nesta sexta-feira, 14, o melhor CEO de um clube do futebol do Brasil. A premiação ocorreu na Conferência Nacional de Futebol (Conafut) de 2024, onde o executivo de finanças do time, Eduardo Moreira, também foi premiado em sua respectiva categoria.

Após o reconhecimento, Paz expressou felicidade pelo prêmio e exaltou a motivação recebida por todos que fazem o Fortaleza dentro e fora das arquibancadas.

"Eu fico muito feliz e honrado com mais um reconhecimento a nível nacional. (...) Esse prêmio é resultado de um trabalho de muitas mãos dentro do Fortaleza, de muitas pessoas que nos ajudam no dia a dia, nas várias diversas funções. Assim como os jogadores e a comissão técnica, que dão uma visibilidade a esse trabalho, mas também a diretoria, os executivos do clube, os funcionários e a torcida, que é a razão de existir de um clube de futebol. Guardo com muito carinho e isso me dá ainda mais vontade e desejo de seguir aprendendo, evoluindo e me tornando um melhor profissional e ser humano", frisou o gestor.