Com estiramento na coxa, Moisés desfalca Fortaleza diante do Bahia pela Série A

O atacante Moisés, do Fortaleza, teve lesão confirmada pelo Tricolor do Pici. Segundo o clube, o camisa 21 sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda e, portanto, desfalca a equipe diante do Bahia, logo mais, às 21h30min, pela 7ª rodada da Série A.

O ponta-esquerda sofreu a contusão no segundo jogo da final da Copa do Nordeste 2024, contra o CRB-AL, vencida pelo Leão.