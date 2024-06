Fortaleza encaminha venda de Ceballos ao Dínamo de Kiev por R$ 8 milhões, diz jornalista

O zagueiro Brayan Ceballos, que pertence ao Fortaleza, tem conversas avançadas para ser vendido ao Dínamo de Kiev, conforme divulgou o jornalista César Luis Merlo. Assim como foi adiantado pelo Esportes O POVO, o Junior Barranquilla, clube onde estava emprestado, não exercerá a compra fixada, deixando o caminho livre para a equipe ucraniana, que ofereceu US$ 1,5 milhão (R$ 8 milhões na cotação atual) para ter o defensor.

Pelo escrete vermelho-azul-e-branco, Ceballos atuou em 47 partidas e balançou as redes uma vez. Foi campeão da Copa do Nordeste 2022 e dos Campeonatos Cearenses de 2022 e 2023. Sua chegada ao Pici foi ao final de 2021, contratado após se destacar no Quindío-COL, onde foi campeão da Série B do Campeonato Boliviano.

O jogador possui contrato com o Leão até dezembro de 2026. Desde 2023 em seu país natal, Ceballos entrou em campo por apenas 20 jogos. Nesse período, chegou a contribuir com um gol. Em 2024, foram oito aparições, sendo seis entre os titulares.