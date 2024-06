Paz afirma que retorno de Calebe está próximo e ressalta: "Um grande garoto, muito focado"

Calebe integra o departamento médico do Fortaleza desde o jogo de ida das finais do Campeonato Cearense, em março deste ano

Integrando o departamento médico do Fortaleza desde março deste ano por um edema muscular na coxa direita, o meia Calebe vive a expectativa de retornar aos gramados para ajudar o Tricolor do Pici. Em entrevista ao Esportes do POVO da Rádio O POVO CBN, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, comentou que a recuperação do meia está próxima de ser completa e elogiou o comprometimento do atleta no duro processo que passar para estar apto.

"A gente tem que estar no limite da performance o tempo todo. Esse limite leva, muitas vezes, à exaustão física e lesões [...] O Calebe evoluiu muito, está bem próximo de um retorno. O Calebe é um trabalho específico", iniciou Marcelo Paz.

Camisa 10 e referência técnica do elenco quando disponível no plantel de Vojvoda, o atleta não atua desde o jogo de ida das finais do Campeonato Cearense, quando entrou aos 13 minutos da segunda etapa e deixou o gramado chorando por conta da lesão com apenas sete minutos em campo.