Marcelo Paz confirma permanência como CEO do Fortaleza após sondagem do Corinthians

No final da última temporada, renunciou a presidência leonina para poder focar sua atenções na SAF tricolor. No seu lugar, assumiu Alex Santiago, até então vice-presidente do clube

Através de comunicado oficial em suas redes sociais, o dirigente falou que a sondagem é resultado de notoriedade do seu trabalho. "Trata-se de um reconhecimento pelo trabalho dedicado, desenvolvido, junto a diretoria de extrema competência do Fortaleza EC SAF, ao longo dos últimos sete anos".

Mesmo com um longo tempo no clube, Paz admite que ainda existe muito a ser feito dentro do Pici. "Entendo que ainda há muito por fazer pelo Tricolor e por isso comunico minha permanência no cardo de CEO do Fortaleza".

Durante a conversa com Nicola, Marcelo Paz deu entender de deixar a situação em aberto, afirmando que ainda teria uma conversa definitiva com o mandatário do Timão.

O empresário ficou na presidência do Tricolor durante o período de 2018 e 2023. Nesse tempo, foram seis títulos conquistados, sendo cinco estaduais e uma Copa do Nordeste.