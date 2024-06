Com apenas uma derrota sofrida, Ceni enfrentará Fortaleza pela sétima vez como treinador

Rogério Ceni reencontrará o Fortaleza nesta quinta-feira, 13, pela sétima vez como treinador. Em seis confrontos registrados, o ex-treinador do Leão do Pici (2018–2020) sofreu apenas uma derrota, em 28 de agosto de 2022, quando dirigia o São Paulo. À época, a equipe cearense venceu por 1 a 0 no Morumbi, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O ex-goleiro duelou contra o Fortaleza por três equipes diferentes: Flamengo, São Paulo e Bahia. No clube baiano desde setembro de 2023, enfrentará o Tricolor de Aço pela segunda vez. No primeiro encontro, vitória do Tricolor da Boa Terra por 2 a 0, em 21 de outubro do ano passado, pela Série A.

Os encontros entre Ceni e Fortaleza são marcados pelo equilíbrio. São duas vitórias, dois empates e uma derrota em seis partidas.