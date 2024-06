Fortaleza nunca venceu o Bahia como visitante na era dos pontos corridos da Série A

Desde 2003, os tricolores se enfrentaram cinco vezes pelo torneio nacional, com ampla vantagem baiana

Tricampeão do Nordeste, o Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira, 13, contra o Bahia, pela Série A do Brasileiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Jogar fora de casa diante do rival nordestino não vem sendo positivo para os comandados de Vojvoda.

Na era dos pontos corridos do torneio, os tricolores se enfrentaram cinco vezes, com ampla vantagem baiana. Foram quatro triunfos do Esquadrão e um empate.