Marcelo Paz confirma contato do Corinthians e pontua: "Ainda devo uma resposta definitiva"

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, em entrevista coletiva no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, afirmou, na noite desta terça-feira, 11, que realmente foi procurado pelo atual presidente do Corinthians, Augusto Melo, para assumir o cargo de CEO no clube paulista, há cerca de 15 dias, como apurado pelo Esportes O POVO. Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, Marcelo Paz afirmou que recebeu o convite com muita "honra" e engradeceu o clube paulista. "É um gigante do futebol mundial, um clube que todo e qualquer profissional tem o desejo de trabalhar, de vestir, de estar junto dessa torcida que é absurda (...) a grandeza do Corinthians é inquestionável", disse o CEO. Sobre a proposta, Marcelo Paz explicou sobre o momento que vive o Tricolor do Pici, com conquistas recentes e uma mudança para SAF, para o atual presidente do Corinthians, mas ficou de ainda dar uma resposta final em outra conversa entre os dirigentes.