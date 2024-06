Torcedores do Fortaleza exaltam hospitalidade do CRB em final do Nordestão

MACEIÓ-AL, BRASIL, 09-06-2024: Final da Copa do Nordeste 2024. Segundo jogo da final. Estádio Rei Pelé. CRB 2 x o FOrtaleza. Nos pênltis: Fortaleza 5 x 4 CRB. Fortaleza Campeão. (Foto: Davi Rocha/Epsecial para O Povo) Crédito: Davi Rocha/Especial para O Povo

Em contato com o Esportes O POVO, a torcedora Ana Clara Cruz, de 20 anos, destacou a escolta da polícia no pré e pós-jogo e elogiou a organização, apesar do clima "hostil" de uma decisão. "Fui de caravana. Chegamos lá escoltados e saímos escoltados. Os policiais nos alertaram para não ficar com a camisa do Fortaleza por conta de torcidas organizadas do CRB, mas não aconteceu nada muito sério", disse. Presidente do CRB ajudou torcida leonina Em certo momento após o apito final do duelo, onde se decretou o título do Leão, um leve tumulto chegou a ter início nos corredores da praça esportiva. Na oportunidade, seguranças do Estádio Rei Pelé proibiram a entrada de torcedores e conselheiros do Fortaleza em espaço próximo ao campo de jogo.