Sem Kuscevic e Moisés, Fortaleza viaja para enfrentar o Bahia; confira relacionados

Ao todo, o clube Leão do Pici terá cinco desfalques para enfrentar o Esquadrão

Com 24 jogadores relacionados, o Fortaleza embarcou na manhã desta quarta-feira, 12, para a capital baiana a fim de encarar o Bahia pela oitava rodada da Série A do Brasileirão. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 13, às 21 horas, na Arena Fonte Nova.

Os desfalques da equipe tricolor para a partida são o meia Calebe e os atacantes Marinho e Moisés que estão no departamento médico do clube. Além do trio, os jogadores Benjamín Kuscevic e Kervin Andrade desfalcam o Fortaleza para jogar pela seleção chilena e venezuelana, respectivamente.