Presidente do CRB põe Fortaleza favorito na final do Nordestão e cita "patinho feio"

Lucero, atacante do Fortaleza, em duelo contra o CRB-AL, pela Copa do Nordeste, na fase de grupos Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O mandatário regatiano comentou sobre a declaração de Paz ao Esportes do Povo, destacando a educação do dirigente tricolor e analisando ambas as campanhas. "O Paz é um gentleman. Jamais iria dizer o contrário. Mas não dá pra negar um clube que tá disputando a Sul-Americana, Série A, não seja favorita ao títulos. "Mas estamos com um time consistente. Viemos de uma Copa do Nordeste muito equilibrada, com mais pontos que o Fortaleza, inicialmente por mais deficiência deles, que por mérito nosso", disse.

Não só CRB, mas o estado de Alagoas vive a expectativa para grande final. A última vez que um clube do estado chegou à decisão foi em 2013, com o ASA. A agremiação acabou sendo derrotada pelo Campinense-PB.

Já o Alvirrubro chegou na final em 1994, e perdeu para o Sport. Mário falou sobre a ansiedade para o confronto e mandar o duelo decisivo em Maceió. "Expectativa grande, é um jogo grandioso, contra um Fortaleza bem diferente de uma década atrás. Hoje é um time de Série A, Copa Sul-Americana. Mas vai ser um jogo bonito, e eu fico muito feliz de trazer a final para Alagoas", finalizou.