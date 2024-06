Marcelo Paz ressalta incerteza sobre a presença de Kervin na final: "É uma dúvida ainda"

Em entrevista ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, falou sobre o impasse com a Seleção Venezuelana envolvendo o meia Kervin Andrade. Devido ao calendário da Seleção Venezuelana, o jogador pode desfalcar o Tricolor do Pici nas finais da Copa do Nordeste diante do CRB. Os jogos da final acontecem nos dias 5 e 9, enquanto a Vinotinto viaja nesta sexta-feira, 7, para iniciar a preparação para a Copa América.

“A gente espera poder contar com ele, é uma dúvida ainda. Temos tentado com muita diplomacia e cuidado porque é uma convocação. Não queremos, jamais, prejudicar um atleta que tem o sonho de jogar uma Copa América pelo seu país, então é um diálogo com muito tato para ver se a gente consegue que ele participe das duas finais. É um jogador especial, adoramos trabalhar com ele. Volto a dizer, méritos da base do Fortaleza”, declarou Paz.

Falando sobre o jovem venezuelano, o CEO ressaltou o trabalho de captação do Fortaleza na contratação do atleta. Segundo Paz, Kervin é uma descoberta da base do Leão. “Para falar do Kervin eu tenho que falar da nossa base, porque ele veio da nossa base. Foi uma captação da base do Fortaleza. Com muita dedicação do nosso diretor de base que trouxe para mim, negociamos e deu no que deu. Um atleta de altíssimo O Povo nível, um dois jovens da Série A com as melhores minutagens”, declarou.