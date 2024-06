Conselho Deliberativo do Fortaleza autoriza captação de empréstimo de R$ 29 milhões

Em reunião virtual na noite da última sexta-feira, 31, o Conselho Deliberativo do Fortaleza autorizou a captação de um empréstimo de R$ 29 milhões para "otimização de fluxo de caixa", apurou o Esportes O POVO. O montante será quitado com parte do valor ao qual o clube ainda receberá da Liga Forte União (LFU).

Convocada no dia 24 de maio, a reunião extraordinária do Conselho tira como única pauta "autorização para celebração de operações financeiras para fins de otimização de fluxo de caixa - ART. 87, XIV". Como os direitos de transmissão dos campeonatos e as premiações por performance não são pagos com uma periodicidade mensal, por exemplo, os clubes costumam recorrer ao mercado financeiro para antecipar cifras.

No caso das equipes que integram a LFU, que já venderam 20% dos direitos comerciais do Campeonato Brasileiro para investidores (Life Capital Partners e XP Investimentos), este valor se torna mais um trunfo para tomar empréstimos.