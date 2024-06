Fortaleza enfrentará vencedor do playoff G nas oitavas de final da Sula; veja possibilidades

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou nesta segunda-feira, 3, em Luque, no Paraguai, o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024. Classificado em primeiro lugar no Grupo D, o Fortaleza, representante cearense na competição continental, enfrentará o vencedor do playoff G.

Existe oito possibilidades de adversários para o Leão do Pici nas oitavas de final: Always Ready (BOL), Racing (URU), Delfín (EQU), Internacional (BRA), Rosário Central (ARG), LDU (EQU), Grêmio (BRA) ou Estudiantes (ARG). Os duelos estão previstos para acontecer entre os dias 14 e 21 de agosto.

A definição dos adversários ocorrerá entre os dias 4 e 8 de junho, com a realização das partidas atrasadas de Internacional, na Sul-Americana, e Grêmio, na Libertadores, em virtude das condições climáticas no Rio Grande do Sul. Atualmente, o Colorado ocupa a 3ª colocação do Grupo C da Sula, com cinco pontos, e enfrentará Real Tomayapo e Delfín. O Tricolor, por sua vez, ocupa a 3ª posição do Grupo C da Libertadores, com seis pontos, e duelará contra Huachipato e Estudiantes.