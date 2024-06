Final do Nordestão: Fortaleza x CRB tem mais de 34 mil torcedores confirmados

O Fortaleza divulgou nesta segunda-feira, 3, a primeira parcial de ingressos vendidos para a primeira final da Copa do Nordeste de 2024. Nesta quarta-feira, 5, pelo jogo decisivo de ida do certame regional, o Tricolor do Pici enfrenta o CRB-AL na Arena Castelão às 21h30min.

Ingressos esgotados para CRB x Fortaleza

Não é somente na Arena Castelão que o torcedor do Fortaleza promete boa presença. Em poucas horas, na última quinta-feira, a torcida do Fortaleza esgotou os ingressos destinados aos visitantes para o duelo decisivo da final da Copa do Nordeste, contra o CRB-AL, no domingo, 9, às 16h30min, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL. São esperados 1600 tricolores na capital alagoana, número de entradas destinadas aos cearenses.