Vojvoda enaltece elenco após vitória sobre o Athletico e mira final do Nordestão

Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Botafogo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza conseguiu na noite desse domingo, 2, a primeira vitória como mandante na Série A ao vencer o Athletico Paranaense por 1 a 0 com gol de Kuscevic. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre a atuação de sua equipe, que considera estar em um bom nível. “Temos um bom elenco, que tem uma concorrência interna muito importante e que compreende o que temos que fazer em cada momento do jogo e se adapta rápido a cada estratégia”, disse Vojvoda. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para além da boa atuação do time tricolor, de modo geral, o atacante Moisés foi o destaque negativo da partida ao perder duas chances claras de gol na reta final do duelo. Sobre o jogo do camisa 21, o técnico argentino afirmou que o jogador irá superar a má atuação.