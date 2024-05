Fortaleza volta a jogar no PV após mais de três meses

A partida entre Fortaleza e Athletico-PR neste domingo, 2, marca não somente o retorno da Série A após as enchentes no Rio Grande do Sul, mas também a volta do Tricolor do Pici ao estádio Presidente Vargas após mais de três meses sem atuar no palco esportivo.

A última partida do time comandado por Juan Pablo Vojvoda no PV foi no dia 7 de fevereiro deste ano, em confronto contra o Ferroviário, ainda no Campeonato Cearense. O duelo entre os dois times cearenses terminou empatado por 1 a 1.

No estádio localizado no bairro Benfica, em Fortaleza, o Tricolor mantém um bom retrospecto de invencibilidade: são quatro jogos sem derrotas. Contando também os jogos de 2023 até hoje, o Fortaleza fez 10 partidas no PV e perdeu apenas um, o Clássico-Rei, e vencendo todos os outros duelos. Confira: