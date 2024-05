Fortaleza é finalista da Copa do Nordeste pela terceira vez em sua história

Leão do Pici conseguiu sua classificação após uma vitória histórica sobre o Sport por 4 a 1. Primeira partida da final do Nordestão 2024 acontece no próximo dia 5 de junho, na Arena Castelão

Finalista em duas outras edições, o Leão do Pici mantém uma trajetória vitoriosa na competição. Em 2019, conquistou seu primeiro título da Copa do Nordeste ao vencer o Botafogo-PB. Três anos depois, em 2022, o clube cearense repetiu o feito, agora diante do Sport, levantando novamente a taça da Lampions.

O Fortaleza garantiu a sua participação na final da Copa do Nordeste de 2024. A vaga foi alcançada após derrotar o Sport por 4 a 1 na noite deste domingo, 26, na Arena Pernambuco. Os gols do Fortaleza foram marcados por Moisés (três vezes) e Hércules. Gustavo Coutinho diminuiu para os donos da casa.

A vitória histórica desta noite não apenas assegurou ao Fortaleza a classificação para a final do torneio regional, como também marcou a maior vitória do clube contra o Sport em Recife. Na realidade, o clube só havia vencido o Leão da Ilha em uma única oportunidade, por 1 a 0, em 2021.

Agora finalista, o Fortaleza busca consolidar ainda mais sua força no futebol nordestino com a possibilidade de uma terceira conquista do Nordestão. A vaga na decisão também possibilita que Juan Pablo Vojvoda conquiste seu quinto título sob o comando do Tricolor de Aço.

O argentino já acumula três Campeonatos Cearenses (2021, 2022 e 2023) e uma Copa do Nordeste (2022), além do vice na Copa Sul-Americana de 2023 – clique aqui e confira números dessa trajetória história do Tricolor.