Série A: Fortaleza e Athletico Paranaense será realizado no Presidente Vargas

No entanto, após remarcar os jogos adiados devido à tragédia climática no Rio Grande do Sul , a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) colocou o jogo na Arena Castelão.

Em acordo feito entre os clubes para preservação do gramado do Castelão , este duelo estava marcado incialmente para o PV.

O duelo da 7ª rodada da Série A do Brasileiro entre Fortaleza e Athletico-PR será realizado no Estádio Presidente Vargas, neste domingo, 2, às 18h30min.

Agora, o duelo entre tricolores e paranaenses retorna à praça esportiva do Benfica. O confronto é o primeiro do Leão na Série A desde o empate contra o Botafogo-RJ, no dia 12 de maio, no Gigante da Boa Vista.

O time do Pici ocupa a 11ª posição na tabela com sete pontos conquistados. Ainda não perdeu, mas só tem uma vitória, na primeira rodada, contra o São Paulo, no MorumBIS.