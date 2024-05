Jogos adiados do Fortaleza na Série A serão disputados durante Data Fifa

Presente no Conselho Técnico Extraordinal com a CBF e outros 19 clubes da Série A, o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, explicou que medidas decididas visam aliviar um pouco problemas no Rio Grande do Sul, que "vai muito além da esfera esportiva"

A decisão ocorreu durante um Conselho Técnico Extraordinário entre as equipes após o torneio ter sido suspenso em solidariedade às vítimas das enchentes do Rio Grande Sul, incluindo as três equipes gaúchas que participam da competição: Grêmio, Internacional e Juventude.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu em unanimidade com os 20 clubes da Série A do Brasileirão — incluindo o Fortaleza — nesta segunda-feira, 27, que as partidas atrasadas e adiadas da competição serão disputadas nas datas dedicadas à disputa da Copa América e Data Fifa.

Representante cearense na competição, o Fortaleza possui duas partidas adiadas no torneio. Na segunda rodada, o Tricolor do Pici não jogou contra o Criciúma em função do embate diante do Altos-PI, pelas quartas de final do Nordestão. E pela oitava rodada, o Leão tem um novo jogo postergado, contra o Bahia, em função da final do certame regional.

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz explicou que as medidas decididas via Conselho Técnico Extraordinal com a CBF e outros 19 clubes da Série A visam aliviar um pouco a situação das equipes oriundas do Rio Grande do Sul que, conforme citou, "vai muito além da esfera esportiva".

"Foi uma reunião boa, com clubes todos muito sensíveis e solidários aos problemas que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul. Sabemos que essas medidas apenas aliviam um pouco, pois o que estão passando lá não há como mensurar. Vai muito além da esfera esportiva", explicou ele.